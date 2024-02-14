İsrailli bakandan skandal emir: Kadın ve çocukları vurun

Katil İsrail ordusu son 24 saatte Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği 11 katliamda 103 Filistinliyi daha katletti. İsrail'in Gazze Şeridi'ne 131 gündür sürdürdüğü saldırılarda can kaybı 28 bin 576'ya yükseldi. Gazze Şeridi'nde masum sivilleri katleden İsrail'den birbiri ardına skandal açıklamalar geldi. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in işgal ordusuna Filistinli kadın ve çocukları vurma emri verdiği ortaya çıktı. İsrail medyasında çıkan haberlere göre, aşırı sağcı ve ırkçı bakan, "Kadın ve çocukların sınıra yaklaşmasına izin veremeyiz, yaklaşan herkes kafasına bir kurşun yemeli" ifadelerini kullandı. Daha önce "Gazze'nin yakılması gerektiği" çağrısında bulunan İsrail'in aşırı sağcı milletvekili Nissim Vaturi de bir kez daha İsrail'in Gazze'deki saldırılarını savundu. Aşırı sağcı İsrail milletvekili Nissim Vaturi de, Gazze'de öldürülen sivilleri "terörist" diye niteledi ve "Ölmeyi hak etmişlerdir" dedi.BM Konut Hakkı Özel Raportörü Balakrishnan Rajagopal, "İsrail'in eylemleri, Gazze'yi yaşanmaz hale getirecek koşullar oluşturmaya yönelik. Bana göre, hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde soykırım eylemleridir" dedi. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın eski Sözcüsü Chris Gunness ise Gazze'deki duruma ilişkin, "Bu durumun en dehşete düşürücü yanı insanlık tarihinde ilk kez televizyonlarda canlı yayınlanan soykırım olması" dedi.Avrupa Parlamentosu (AP) vekili Clare Daly, İsrail'in uluslararası spor müsabakalardan men edilmesi çağrısında bulundu. Daly, konuya ilişkin Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), FIFA, UEFA ve FIBA'ya çağrıda bulunan imza kampanyalarını desteklediğini bildirdi. Amerikan-Arap Ayrımcılıkla Mücadele Komitesi (ADC) ise Amerikan Futbolu Ligi'nin şampiyonluk maçı "Super Bowl"da İsrail reklamlarının verilmemesini istedi.Türkiye'denGazze'ye ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan, 12 uzman sağlık çalışanının da bulunduğu askeri uçak, dün sabah Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan Mısır'ın El-Ariş kentine gitti. Gazzeliler için ortez, protez ve atölye malzemelerinden oluşan 1.2 tonluk sağlık yardımını Mısır'a ulaştıran A-400 M tipi uçak, İsrail'in saldırılarının sürdüğü Gazze'den Mısır'a geçişleri sağlanan 49 hasta ile 107 refakatçisi ile akşam saatlerinde Ankara'ya dödü. Bu arada Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Türkiye'nin şu ana kadar Gazze'ye 34 bin ton insani yardımda bulunduğunu açıkladı. Keçeli, dün sabah itibarıyla 380 yaralı ve 344 refakatçinin Türkiye'ye getirildiğini anlattı. Keçeli, Gazze'den bugüne kadar 1359 Türk, KKTC vatandaşının ve yakınlarının tahliye edildiğini aktardı.ANKARA