İsrailli Bakan’dan tehdit: 'Hamas anlaşmaya uymazsa Gazze’yi yeniden vururuz'
İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miki Zohar, Gazze’deki ateşkesi tehdit eden açıklamalarda bulundu. Zohar, Hamas’ın anlaşmanın maddelerine uymaması durumunda, Gazze’ye yeniden saldırma seçeneklerinin olduğunu ifade etti. Siyonist İsrail Başbakanı Netanyahu da geçtiğimiz günlerde benzer şekilde, Hamas’ın kurallara uymaması halinde ortalığın karışacağını belirterek Gazze’ye tekrar saldırı imasında bulunmuştu.
İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miki Zohar, Hamas'ın imzalanan anlaşmanın tüm maddelerine uymak zorunda olduğu aksi halde Gazze'ye yeniden saldırma seçeneklerinin olduğunu ifade ederek tehditte bulundu.
"ANLAŞMANIN UYGULANMAMASINA GÖZ YUMMAYACAĞIZ"
İsrail Ordu Radyosu'na konuşan Zohar, Tel Aviv yönetiminin anlaşmanın tüm maddelerinin eksiksiz uygulanmasında ısrarcı olduğunu söyledi.
Zohar, "Bazı maddelerin uygulanmamasına göz yummayacağız" ifadelerini kullandı.
NETANYAHU DA AYNI TEHDİDİ YİNELEMİŞTİ
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da geçtiğimiz günlerde Amerikan CBS kanalına verdiği röportajda benzer bir çıkış yapmıştı.
Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözlerine atıfta bulunarak, Hamas'ın anlaşmaya uymaması durumunda ortalığın karışacağını belirterek Gazze'ye saldırıların yeniden başlayabileceği mesajını vermişti.