İsrailli Bakan’dan tehdit: ’Hamas anlaşmaya uymazsa Gazze’yi yeniden vururuz’

İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miki Zohar, Hamas'ın imzalanan anlaşmanın tüm maddelerine uymak zorunda olduğu aksi halde Gazze'ye yeniden saldırma seçeneklerinin olduğunu ifade ederek tehditte bulundu.

"ANLAŞMANIN UYGULANMAMASINA GÖZ YUMMAYACAĞIZ"

İsrail Ordu Radyosu'na konuşan Zohar, Tel Aviv yönetiminin anlaşmanın tüm maddelerinin eksiksiz uygulanmasında ısrarcı olduğunu söyledi.

Zohar, "Bazı maddelerin uygulanmamasına göz yummayacağız" ifadelerini kullandı.