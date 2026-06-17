İsrailli Bakan’dan Türkiye itirafı: Gözümüzün önünde yükseliyor

Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi üyesi İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli, 103 FM radyosuna açıklamalarda bulundu.

Batı dünyasının yıllardır uyguladığı abluka ve savaş nedeniyle ekonomisi zarar gören İran'ın durumuna değinen Chikli, "Şekillenen anlaşma endişe verici, ancak beni en az endişelendiren şey İran ekonomisinin yeniden canlanması. Beni çok daha fazla endişelendiren husus, bu anlaşmayı şekillendiren eksendir: Türkiye, Katar ve Pakistan. Gözlerimizin önünde yükselen yeni bir eksen görüyoruz." ifadelerini kullandı.