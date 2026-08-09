İsrailli Bakan’ın Mekke Ortak Savunma Anlaşması korkusu! “Tehlikeli bir gelişme”

Katil İsrail’in Diaspora Bakanı Chikli, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'ndan duyduğu korkuyu ve hazımsızlığı dile getirdi. Suudi Arabistan'ın Türkiye ile birlikte hareket etmeye başlamasını “Çok kötü bir gelişme” olarak niteleyen Chikli, “Mekke İttifakı son derece tehlikeli ve endişe verici bir gelişmedir." dedi.

İsrailli Bakan’ın Mekke Ortak Savunma Anlaşması korkusu! Tehlikeli bir gelişme
AA

İsrail'de yayın yapan İ24NEWS televizyonuna konuşan Diaspora Bakanı Chikli, 7 Ağustos'ta imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

İsrailli Bakan’ın Mekke Ortak Savunma Anlaşması korkusu! Tehlikeli bir gelişme

"TEHLİKELİ BİR GELİŞME"

Chikli, "Mekke İttifakı son derece tehlikeli ve endişe verici bir gelişmedir." ifadesini kullandı. Suudi Arabistan'ın bugüne kadar bölgede tarafsız bir tutum izlediğini savunan Chikli, "(Suudi Arabistan'ın) Pakistan ile zaten bir savunma anlaşması vardı. Ancak Akdeniz'den Suriye cephesine kadar son derece ciddi sonuçlara yol açabilecek şekilde, bizimle doğrudan karşı karşıya olan Türkiye ile birlikte hareket etmeye başlaması İsrail açısından çok ama çok kötü bir gelişmedir." ifadelerini kullandı.

İsrailli Bakan’ın Mekke Ortak Savunma Anlaşması korkusu! Tehlikeli bir gelişme

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Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın İsrail'e yönelik stratejik riskleri artırdığı değerlendirmesinde bulunan Chikli, Tel Aviv yönetimine şu sözlerle çağrıda bulundu: "Bu tablo, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Birleşik Arap Emirlikleri ve (Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden) Somaliland ile olan ittifaklarımızı daha da derinleştirmemizi zorunlu kılmaktadır."

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