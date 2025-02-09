İsrailli esirlerden Hamas’a teşekkür Netanyahu’ya öfke

Hamas ile İsrail arasında 19 Ocak'ta varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının beşinci turu dün gerçekleşti. Hamas, 3 İsrailli erkek esiri serbest bırakırken İsrail de 183 Filistinliyi serbest bıraktı. Gazze Şeridi'ndeki Deyr el-Belah'ta düzenlenen törende, Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim edilmeden önce çıktıkları platformda konuşan İsrailli esirler, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetini "başarısız" olarak niteledi. Esirlerden Almanya-İsrail çifte vatandaşı Ohad Ben Ami, "7 Ekim'de başarısız oldunuz ve askeri baskıyla bizi serbest bırakmayı başaramadınız. Şimdi bir anlaşma yoluyla serbest bırakılıyorum" ifadeleriyle mesaj gönderdi. Ami, "Kassam Tugayları bizi Gazze'de 16 ay boyunca hayatta tuttu ve bize yiyecek, içecek ve ilaç verdi. Onların sayesinde hayattayım, çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.Kardeşi Gazze Şeridi'nde İsrail bombardımanında öldürülen Eli Sharabi ise İsrail hükümetine olan öfkesini, dile getirdi. Sharabi, Kassam Tugayları'na hayatta kalmasını sağladıkları için teşekkür ederek, "İsrail hükümetinin müzakereleri sürdürmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi. Hâlâ yedek askerlik yaşında olduğu için askeri üniformayla serbest bırakıldığı belirtilen esir Or Levy, "Yaralandığımda benimle ilgilenen Kassam Tugayları'na teşekkür ederim, onlar sayesinde hayattayım" ifadesini kullandı. Öte yandan serbest bırakılan Filistinliler kalabalık tarafından coşkuyla karşılandı. Filistinliler aileleriyle bir araya gelerek duygusal anlar yaşadı.