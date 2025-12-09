İsrailli eski müzakereci: ’Rehinelerin çoğu İsrail’in açtığı ateşle öldürüldü’

Alon, Gazze'ye sağ ulaşan İsrailli birçok esirin "çatışmalar sırasında öldüğünü" belirterek, "İstihbarat açığı nedeniyle Cibaliya'daki rehinelerin çoğu İsrail'in açtığı ateşle öldü." dedi.

İsrail'in saldırısında kısmen yıkılan bir binadan diğer bir esirin çıkarıldığı anlatan Alon, serbest kalan esirlerin anlattıklarına göre, tekrarlanan hava saldırıların kendileri için bitmeyen bir korku olduğunu kaydetti.

GAZZE'DE ATEŞKES ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.