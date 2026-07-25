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İsrailli gazeteden Katil Netanyahu’yu kızdıracak analiz! “En kötü başbakan olarak tarihe geçecek”

İsrailli gazeteden Katil Netanyahu’yu kızdıracak analiz! “En kötü başbakan olarak tarihe geçecek”

Katil Netanyahu’yu kızdıracak hamle İsrail'de yayın yapan Haaretz gazetesinden geldi. Yayımlanan haberde, Netanyahu'nun, ülke tarihindeki en kötü başbakan olarak tarihe geçeceği ifade edildi. Haberde, "Netanyahu'nun siyasi hayatı boyunca çizmeye çalıştığı imajın 7 Ekim'le birlikte silindiği, o gün yaşananların bir yenilgi olduğu” aktarıldı.

Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2026 23:02 Son Güncelleme: 25 Temmuz 2026 23:13

Haaretz gazetesinde yayımlanan haberde, Netanyahu'nun başarısızlığının sadece 7 Ekim olaylarıyla değil İsrail'in bu olayların yansımaları sonucu ödeyeceği ağır ekonomik bedelle ölçüleceği ifade edildi. Haberde, "Netanyahu'nun siyasi hayatı boyunca çizmeye çalıştığı imajın 7 Ekim'le birlikte silindiği, o gün (7 Ekim 2023) onun sorumluluğunda yaşananların bir yenilgi olduğu" belirtildi.

"TARİH EN KÖTÜ BAŞBAKAN OLARAK YAZACAK" Haaretz'in haberinde, "İsraillilerin, 7 Ekim'den bu yana ülke tarihinin güvenlik bakımından en tehlikeli dönemlerinden birini, hatta son 2 neslin gördüğü en kötü dönemi yaşadığı" ifade edildi. Savunma Bakanlığının benzeri görülmemiş bütçesi, vergi artışları, kamu hizmetlerinde kesintiler ve artan kamu borçlarının, uzun yıllar boyunca ekonomi ve yaşam standartları üzerinde olumsuz etkileri olacağı vurgulanan haberde, "Tarih, Netanyahu'yu ülke tarihinin en kötü başbakanı olarak yazacak." ifadesi kullanıldı.