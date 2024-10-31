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Giriş Tarihi: 31.10.2024 20:30 Son Güncelleme: 31.10.2024 20:47

İsrailli gazetenin "Filistin" sözleri katil Netanyahu'yu kızdırdı! Gazete ile ilişkileri askıya aldılar

İsrailli Haaretz gazetesinin sahibi Amos Schocken'in, Netanyahu hükümetini eleştirerek "Filistinli özgürlük savaşçıları" ifadesini kullandığı Londra'daki konferans konuşmasının ardından İsrail İçişleri Bakanlığı gazete ile ilişkileri askıya aldığını duyurdu.

AA
İsrailli gazetenin Filistin sözleri katil Netanyahu’yu kızdırdı! Gazete ile ilişkileri askıya aldılar

İsrail İçişleri Bakanlığından yayımlanan açıklamada, Haaretz gazetesiyle yürütülen faaliyetlerin ve işbirliğinin bir sonraki duyuruya kadar askıya alındığı bildirildi.

Bakanlık açıklamasında, Schocken'in, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da ve Gazze'de "ikinci Nekbe" yaşattığı açıklamasının ve "Filistinli özgürlük savaşçıları" ifadesinin kabul edilemez olduğu savunuldu.

"FİLİSTİNLİ ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇILARI"

Haaretz'in 27 Ekim'de Londra'da organize ettiği konferansta konuşan Amos Schocken, "(Netanyahu hükümeti), İsrail'in terörist olarak adlandırdığı Filistinli özgürlük savaşçılarına karşı savaşırken (yasa dışı) yerleşimleri savunmanın her iki tarafa da maliyetini göz ardı ediyor." açıklamasında bulunmuştu.

İKİNCİ NEKBE BENZETMESİ

İsrail ordusunun saldırıları altındaki Gazze'de ve İsrail işgali topraklarda yaşananlara değinen Schocken, "Şu anda işgal altındaki topraklarda ve Gazze'nin bir kısmında yaşananlar bir anlamda ikinci bir Nekbe'dir." demişti.

Tel Aviv hükümetinin Filistinlilere karşı yürüttüğü politikayı eleştiren Schocken, "Netanyahu hükümeti, Filistin halkına zalim bir apartheid rejimi dayatmayı umursamıyor." diye konuşmuştu.

Ayrıca Schochen, "Bir Filistin devleti kurulmalıdır. Bence bunu başarmanın tek yolu İsrail'e, ona karşı çıkan liderlere ve yerleşimcilere karşı yaptırımlar uygulamaktır." ifadelerini kullanmıştı.

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İsrailli gazetenin "Filistin" sözleri katil Netanyahu'yu kızdırdı! Gazete ile ilişkileri askıya aldılar
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