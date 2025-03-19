İsrailli iki yedek subaydan Gazze kararı! "Saldırılara katılmayacağız"

İsrail ordusunda savaş pilotluğu yapan 43 yaşındaki Alon Gur, sosyal medya hesabından yedek askerlik hizmetini sonlandırma kararı verdiğini belirterek, "Filo komutanımla görüştüm ve kendisine kırmızı çizginin aşıldığını söyledim." ifadesini kullandı.

Görevden ayrılma isteğinin askeri ve siyasi mekanizmaya olan güven eksikliğinden kaynaklandığının altını çizen Gur, insan hayatının Netanyahu hükümeti için değeri olmadığını belirtti.

Gur, İsrailli esirlerin ve askerlerin öldürülmesi pahasına "tek kaygısı iktidarda kalmak olan yozlaşmış bir hükümete" hizmet etmemek için askerlik görevini sürdürmek istemediğini vurguladı.

"ÇATIŞMALARA KATILMAYI REDDEDİYORUZ"

Askeri istihbarat yedek subayı Michael Meir ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Halkı savunmaya en çok yardımcı olacak şeyin, bir grup hainin hizmetinde çatışmalara katılmayı reddetmek olduğunu" vurguladı.

Gazze'de yaşananları "İsrail halkının çıkarlarına tamamen aykırı" olarak nitelendiren Meir, askerleri boşu boşuna ölmeye ve öldürmeye gönderen, esirleri ölüme terk eden, devleti çok yönlü çöküşe doğru sürükleyen, öznel gerekçelerle yürütülen bir saldırının parçası olmayacağını kaydetti.

İsrail ordusu söz konusu iki yedek subayın ordudan uzaklaştırıldığını duyurdu.