İsrailli ırkçı bakandan skandal açıklama: Gazze'deki yıkımın benzerini Batı Şeria'da da yapmalıyız
Aşırı sağcı siyonist Bakan Bezalel Smotrich, provokatif açıklamalarda bulunarak Batı Şeria’da yeni bir savaş başlatılması gerektiğini savundu. Filistin Yönetimi’nin “ortadan kaldırılmasını” isteyen ırkçı Bakan Smotrich, Gazze’de yaptıkları yıkımın benzerinin Batı Şeria’da da yapılmasını istedi.
Yedioth Ahronot gazetesine konuşan İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin şiddetinin günden güne arttığı Batı Şeria, işgal altında tuttukları Gazze Şeridi ve Lübnan'ın güneyine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Batı Şeria'nın yüzde 80'inin ilhak edilmesi çağrısını sık sık kamuoyu önünde ifade eden Bakan Smotrich, yeni bir savaşa girerek Gazze'de yaptıkları yıkımın benzerini Batı Şeria'da da yapmaları ve Filistin Yönetimi'ni "ortadan kaldırmaları" gerektiğine inandığını söyledi.
Smotrich, "Gazze'de Sarı Hat'ta ve Lübnan'da Litani Nehri'ne kadar olan bölgenin ilhak edilmesini çok isterim." ifadelerini kullandı.
Bu bölgelerin ilhakının yalnızca "vaadedilmiş topraklardaki" yasa dışı yerleşimler için olmadığını savunan Smotrich, "Bir savaş başladığı sınırda biterse düşmanın yeniden savaşa girmesini ne engelleyebilir ki? Bir bedel ödemesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.
İSRAİL GAZZE'NİN YÜZDE 70'İNİ İŞGAL ALTINDA TUTUYOR
İsrail ordusu, Gazze Şeridi topraklarının yaklaşık yüzde 70'ini işgal altında tutarken, Filistin nüfusunun büyük çoğunluğu işgal dışındaki sınırlı alanlarda yaşam mücadelesi veriyor.
Öte yandan İsrail, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde onlarca beldeyi işgal etmişti.