İsrailli ırkçı bakandan skandal açıklama: Gazze’deki yıkımın benzerini Batı Şeria’da da yapmalıyız

Yedioth Ahronot gazetesine konuşan İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin şiddetinin günden güne arttığı Batı Şeria, işgal altında tuttukları Gazze Şeridi ve Lübnan'ın güneyine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Batı Şeria'nın yüzde 80'inin ilhak edilmesi çağrısını sık sık kamuoyu önünde ifade eden Bakan Smotrich, yeni bir savaşa girerek Gazze'de yaptıkları yıkımın benzerini Batı Şeria'da da yapmaları ve Filistin Yönetimi'ni "ortadan kaldırmaları" gerektiğine inandığını söyledi.

Smotrich, "Gazze'de Sarı Hat'ta ve Lübnan'da Litani Nehri'ne kadar olan bölgenin ilhak edilmesini çok isterim." ifadelerini kullandı.

Bu bölgelerin ilhakının yalnızca "vaadedilmiş topraklardaki" yasa dışı yerleşimler için olmadığını savunan Smotrich, "Bir savaş başladığı sınırda biterse düşmanın yeniden savaşa girmesini ne engelleyebilir ki? Bir bedel ödemesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.