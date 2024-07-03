İsrailli komutanlar: Tükeniyoruz

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde bulunan dört tümeninin komutanları, 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılar nedeniyle askerlerde bitkinlik görülmeye başlandığı uyarısını yaptı. İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrailli dört komutan, bu hafta başında Başbakan Binyamin Netanyahu ile bir araya gelerek, 9 aydır devam eden saldırıların ardından askerlerde bir yorgunluk halinin ortaya çıkmaya başladığının dikkate alınması gerektiğini iletti. İsrailli komutanlar ayrıca "İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki başarılarının arttığını ve Hamas tugaylarını dağıtmaya yaklaştıklarını" savundu. İsrailli emekli Tümgeneral Yitzhak Brik ise "Gazze'de çok şey kaybettiklerini ve yaşananların büyük bir rezalet olduğunu" söylemişti.