İsrailli Meclis üyesinden Netanyahu’ya BM göndermesi: Boş salona hitap etmesiyle dalga geçti!

Tibi, "Salondan gönüllü göç. Netanyahu için bir uluslararası başarı daha" ifadelerini kullanarak Netanyahu ile dalga geçti.

Netanyahu'nun BM Genel Kurulu konuşması sırasında pek çok ülke temsilcisi İsrail'in Gazze'deki soykırım başta olmak üzere işgal altındaki Batı Şeria'daki toprak gasplarına, Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırılarına tepki göstererek salonu terk etmişti.

Neredeyse boş salona konuşan Netanyahu'nun ise kendisini alkışlatmak için bazı İsraillileri BM Genel Kurulu'na getirdiği görülmüştü.