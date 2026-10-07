İsrailli Milletvekili Ofer Cassif: ‘İsrail’de faşist hükümeti devirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız’

İsrail Meclisi Merkez Seçim Komitesinin Cassif hakkında adaylığının iptal edilmesi kararı, geçen hafta İsrail Yüksek Mahkemesi tarafından bozuldu.

Yüksek Mahkeme, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Ortak Liste ve Raam Partisi'nin de seçimlere katılımına yeşil ışık yakarken Ortak Liste adayı Sami Ebu Şehade'nin adaylıktan çekilmemesi halinde diskalifiye edileceğini söyleyerek Ebu Şehade'nin adaylığını engelledi.

Cassif, Filistinlileri temsil eden partilerin seçimlere katılmasının engellenmesi girişimini, İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak parlamento seçimlerinden beklentilerini ve Ortak Liste'nin tutumunu AA muhabirine anlattı.

"EBU ŞEHADE'NİN DİSKALİFİYE EDİLMESİ İÇİN GEREKÇE YOKTU"

Yüksek Mahkeme'nin seçimlere katılmasına izin veren kararına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cassif, "Yasaklanan kişiye, yani Sami Ebu Şehade'ye odaklanmalıyız. Diskalifiye edilmesi için hiçbir gerekçe yoktu." ifadesini kullandı.

İsrailli siyasetçi Yüksek Mahkeme'nin "faşist hükümet ve müttefikleri tarafından sindirildiğini, bazı yargıçların da siyasi yelpazenin faşist kanadına bağlı olduğunu" belirterek İsrail'de gelecekte de benzer girişimlerde bulunulacağına işaret etti.

"(NETANYAHU HÜKÜMETİ) SEÇİMLERİ ERTELEMEK İSTİYOR"

Seçimlere ilişkin Netanyahu hükümetinin seçimleri ertelemek hatta iptal etmek için elinden geleni yaptığı değerlendirmesinde bulunan İsrail Milletvekili Cassif şunları söyledi:

"Batı Şeria'da, Lübnan'da, Suriye'de, Irak'ta, İran'da ya da bunlardan bazılarında bir yangın çıkarmak için ellerinden geleni yapacaklar; çünkü bunu seçimleri ertelemek ya da seçimlerde başarı elde etmek için bir bahane olarak kullanmak istiyorlar."

Cassif, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da İsrail işgali altında yaşayan Filistinlilerin seçimlerde oy kullanma hakkı olmadığına dikkati çekerek seçimlerin bu şartlarda dahi olabildiğince adil yapılması durumunda Ortak Liste'nin büyük bir başarı elde edeceğine inancını dile getirdi.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilere yönelik engelleme çabalarının halkı harekete geçireceği öngörüsünü paylaşan Cassif, "Hem İsrail'deki Filistinli vatandaşların hem demokratik Yahudilerin oy kullanma oranlarının artacağına inanıyorum." diye konuştu.

Milletvekili, İsrail'de genç Yahudi nüfusun radikalleşmesine ilişkin ise özellikle askerlik yapan kesimin Ben-Gvir ve diğer aşırı sağcıları desteklemesinin, "medya dahil savaş çığırtkanlığına karşı alternatif bir ses yükseltenlere saldırılardan kaynaklandığına" işaret etti.

"BİR ÖNCEKİ HÜKÜMETİN KOPYASI OLACAK BİR HÜKÜMETİ DESTEKLEYEMEYİZ"

Netanyahu liderliğindeki iktidar kanadı gibi Yashar Partisi Başkanı Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalif kanadın da İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerle işbirliğiyle ilgilenmediğine işaret eden Cassif, Netanyahu hükümetini devirmek için muhalefetle birlikte hareket edip etmeyeceklerine ilişkin soruya şu cevabı verdi:

"Top bizim sahamızda değil, onların sahasında. Netanyahu, Smotrich ve Ben-Gvir'den oluşan faşist hükümeti devirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağımızı uzun zamandır söylüyoruz. Bunu ciddiye alıyoruz. Tabii ki bir önceki hükümetin kopyası olacak bir hükümeti destekleyemeyiz."

Cassif, muhalefetteki Evimiz İsrail Partisi lideri Avigdor Liberman'ın, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da Oslo Anlaşmalarına göre "C" bölgesini ilhak etme ve "A" ile "B" bölgelerini Ürdün ile ortak yönetme planına işaret ederek "Eğer bu gelecekteki hükümetin resmi politikası olacaksa, bunu nasıl destekleyebiliriz ki? Ancak faşist hükümeti devirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

"GAZZE'DE DEVAM EDEN SOYKIRIM VE BATI ŞERİA'DA SÜREN ETNİK TEMİZLİĞİ DURDURUN"

Tel Aviv yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze'de işlediği suçlara dair Cassif, dünyaya "Gazze'de devam eden soykırım ve Batı Şeria'da süren etnik temizliği durdurun." çağrısında bulundu.

Cassif, İsrail'de sadece hükümetin değil tüm kurumların "faşistlerin kontrolü altında" olduğu değerlendirmesini yaparak uluslararası toplumun tepkisinin yetersiz olduğunu vurguladı.

"Üç yıldır uluslararası topluma, İsrail terörünü durdurması, soykırımı durdurması ve gerçek muhalefete yönelik zulmü sona erdirmesi için çağrıda bulunuyorum." diyen Cassif, uluslararası arenada son zamanlarda az ve geç kalmış adımlar atıldığını fakat bunların yeterli olmadığını söyledi.

İsrail Meclisi Milletvekili Cassif, İsrail'in uluslararası toplumdan izolasyonunu hem Filistinliler hem İsraillilerin faydasına olduğu için desteklediğini belirtti.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör