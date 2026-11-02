İsrailli muhalif liderden çarpıcı söylem: “Netanyahu güvenlik krizi çıkaracak”

İsrail 'de muhalefet bloğunda yer alan Demokratlar Partisi lideri Yair Golan, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yayımladığı videoda, Başbakan Netanyahu 'nun "iktidarda kalmak uğruna bir güvenlik krizi çıkarmaya hazır olduğunu, İsrail vatandaşlarını ve ordu mensuplarını tehlikeye attığını" ifade etti.

Golan, Netanyahu'nun söz konusu krizi "demokratik süreci sekteye uğratmak ve iktidarını uzatacak şartları hazırlamak" amacıyla planladığının altını çizdi. Başbakan Netanyahu'nun Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını sağlayacak bir anlaşmayı kasten engellediğini ve işgal altındaki Batı Şeria'da kaosa yol açtığını vurgulayan Golan, Netanyahu'nun "İsrail'in güvenliğini ilgilendiren kararları alma yetisinden yoksun olduğunu" dile getirdi.

"İsrail'in bölgede ve uluslararası arenadaki konumunun giderek zayıfladığı bir dönemde" Netanyahu'yu kendi kişisel ve siyasi hesaplarını İsrail vatandaşlarının canının önünde tutmakla suçlayan Golan, "Netanyahu, İsrail seçmeninin iradesini diktatöryal bir yaklaşımla görmezden gelerek, iktidar devrini engellemek amacıyla ülkeyi bir güvenlik krizine ve olağanüstü hale sürüklemekten çekinmeyecek. Hükümetin kurulmasında gecikilen her dakika, Netanyahu'nun bizi yeni bir güvenlik felaketine doğru sürüklediği ekstra bir dakikadır. Kaybedecek vaktimiz yok. İsrail'in güvenliği her türlü hesabın üzerindedir." ifadelerini kullandı.