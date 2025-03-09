Terör devleti İsrail'e hem içerden hem de dışardan baskılar artıyor. The Times of Israel'in haberine göre, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin yakınları ve binlerce kişi, Hamas ile ateşkes ve esir takası anlaşmasının devam etmesi yönünde hükümete baskı yapmak için başkent Tel Aviv'deki Kirya askeri üssü ve "rehineler meydanı" adını verdikleri meydanda toplandı. Kalabalığa seslenen İsrailli esir askerlerden Nimrod'un kardeşi Yotam Cohen, ABD'nin Hamas ile doğrudan müzakere etmesine atıfta bulunarak, yabancı liderlerin İsrail'in esirleri serbest bırakmakla ilgilenmediğini çoktan anladığını vurgulayarak, "İsrailli olmak utanç verici" diye konuştu. Cohen, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, esirlerin çoğunun öldüğü düşüncesiyle anlaşmayı gereksiz gördüğünü ve esirlere ihanet ettiğini belirterek, İsrail'i ateşkes ve esir takası anlaşmasını ihlal etmekle suçladı.

ANLAŞMAYI BALTALIYOR

Israel Hayom'un haberine göre ise İsrailli esir yakınları Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını kasıtlı olarak baltaladığı ve Gazze'ye yönelik saldırılara yeniden başlamayı planladığı gerekçesiyle Netanyahu ve hükümetini sert bir şekilde eleştirdi. İsrailli esirlerden Matan'ın annesi Einav Zangauker, hükümetin esirlerin hepsini geri getirme niyetinin olmadığı bilgisine ulaştığına işaret ederek, "Başlangıçta benden sessiz olmamı ve evde oturmamı istediler, endişelenmememi ve onları geri getirmek için her şeyi yaptıklarını söylediler" dedi. Zangauker, "Savaş rehineleri eve geri getirmeyecek. Onları öldürecek'' ifadelerini kullandı. Hamas'ın serbest bıraktığı İsrailli esirlerden Karina Ariev de hükümetten anlaşmanın sürdürülmesi talebinde bulundu.

İSRAİL KANA DOYMUYOR:

5 FİLİSTİNLİYİ DAHA KATLETTİLER

Katil İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde bulunan bir grup sivili topçu saldırılarıyla hedef aldı. Saldırıda, 2 Filistinli hayatını kaybetti. Refah'ın batısı ile Han Yunus'un doğusundaki Absan el-Kebira bölgesinin de İsrail askeri araçlarının yoğun ateşine maruz kaldığı aktarıldı. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten itibaren devam eden saldırılarının ardından ateşkese varılan Gazze Şeridi'nde son 24 saatte öldürülen 5 Filistinlinin naaşı hastanelere nakledildi. 37 kişi de yaralandı.

GAZZE'NİN ELEKTRİĞİ KESİLİYOR

İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, Gazze Şeridi'ne elektrik tedariğini derhal kesme kararı aldıklarını duyurdu. "Tüm esirlerin dönmesi için elimizdeki tüm araçları kullanacağız" diyen Cohen'in, İsrail Elektrik Şirketi'ne (IEC) Gazze Şeridi'nin santrallerine elektrik satışını durdurma emri verdiği kaydedildi.

NYT: ESİRLERİN ÖLECEĞİNİ BİLEREK SALDIRDILAR

Amerikan New York Times (NYT) gazetesi, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların başlangıcından itibaren bazı bölgelerde İsrailli esirlerin öleceğini bilmesine rağmen saldırılar düzenlediğini yazdı. NYT'nin İsrail ordusu soruşturmaları, asker ve üst düzey yetkililerin ifadeleri ve esirlerin yakınlarıyla yaptığı görüşmelere dayandırdığı analizinde, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'deki çoğu İsrailli esirin İsrail ordusu tarafından öldürüldüğü bilgisi paylaşıldı ve bazı örnekler verildi.