İsrailli silah şirketi, bir Avrupa ülkesiyle 1,4 milyar dolarlık anlaşma imzaladı

Şirketten yapılan açıklamada, anlaşmanın söz konusu ülkenin operasyonel manevra kabiliyetini artırmayı amaçladığı belirtildi.

İsmi belirtilmeyen bir Avrupa ülkesiyle, 5 yıllık süre boyunca kapsamlı modernizasyon programı sunmak üzere anlaşma yapıldığı aktarılan açıklamada, anlaşma tutarı 1,4 milyar dolar olarak duyuruldu.

Açıklamada, anlaşmanın otonom insansız araçları ve yer tabanlı elektronik harp çözümleri, topçu ve havadan karaya saldırılar için hassas güdümlü mühimmat, elektro-optik hedef belirleme sistemleri ve keşif sistemleri sağlamayı içerdiği kaydedildi.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör