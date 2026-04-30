İsrailli silah şirketi Rafael Volkswagen’in Osnabrück fabrikasını satın alacak

Alman Haber Ajansının (DPA) haberine göre, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Federal Meclis Milletvekili Bastian Ernst, Rafael ile Volkswagen arasında somut görüşmeler yürütüldüğünü teyit etti.

Ernst, 2025 yılına kadar Rafael'in Almanya iştiraki olan Dynamit Nobel Defence (DND) isimli şirkette üst düzey yönetici olarak görev yapmıştı. Fabrikanın devir işleminin Rafael adına DND üzerinden yapılmasının beklendiği belirtilen habere göre Ernst, fabrikada özellikle hava savunma sistemi için yapılacak taşımalarda kullanılmak üzere ağır vasıta ve fırlatma düzeneklerinin üretilebileceği öngörüsünde bulundu.

"DEMİR KUBBE İÇİN BİLEŞENLER ÜRETİLECEK"

Bastian Ernst, olası devralmanın her iki taraf için de "kazan-kazan" olacağını belirterek, "İsrail'in teknolojik bilgi birikimi Almanya'ya taşınırken, İsrailli devlet şirketi de savaş tehdidinden uzak, güvenli bir üretim merkezine kavuşmuş olacak." ifadesini kullandı. Ernst ayrıca, bu hamlenin Osnabrück'teki mevcut iş gücünün korunması açısından kritik önem taşıdığına işaret etti.

Haberde, savunma sektörü uzmanları ve kaynakların söz konusu tesiste gelecekte tanksavar silahlarından ziyade Rafael'in geliştirdiği hava savunma sistemi "Demir Kubbe" için bileşenler üretilmesinin hedeflendiğini belirttiği aktarıldı.

ALMAN SİLAH ÜRETİCİSİ RHEİNMETALL SÜREÇTEN ÇEKİLDİ

Öte yandan, fabrikaya daha önce ilgi gösteren Alman silah üreticisi Rheinmetall'in süreçten çekildiği ifade edildi.

Bu arada, Financial Times'ın (FT) 25 Mart'taki haberinde, Volkswagen'in İsrailli silah şirketi Rafael Advanced Defense Systems ile stratejik bir ortaklık için masaya oturduğu belirtilmişti.

Volkswagen Üst Yöneticisi (CEO) Oliver Blume da 27 Mart'ta yaptığı açıklamada, şirketin Osnabrück'teki fabrikasını İsrail'in "Demir Kubbe" hava savunma sistemi için parça üretmek üzere dönüştürme çalışmaları yürüttüklerini teyit etmişti.

Blume, tasarruf tedbirleri kapsamında üretimden çekilmeyi planladıkları Osnabrück fabrikasının savunma sanayisine dönüştürülmesinin tesis için "kalıcı bir çözüm" olabileceğini belirtmişti.

Volkswagen tarafından yapılan son açıklamada ise mevcut üretimin 2027'de sona ereceği tesise ilişkin "sürdürülebilir perspektiflerin" değerlendirildiği ve farklı pazar aktörleriyle temasların sürdüğü ifade edilmişti.

Alman hükümet yetkilileri, VW ve Rafael arasındaki spesifik görüşmeler konusunda yorum yapmaktan kaçınsa da otomotiv sektöründeki dönüşümü yakından takip ettiklerini belirtmişti. Yapılan açıklamada, "Almanya'daki istihdamı güvence altına alacak her türlü girişimi memnuniyetle karşılıyoruz." denilerek projeye yeşil ışık yakılmıştı.

YAKLAŞIK 2 BİN 300 KİŞİ ÇALIŞIYOR

Yaklaşık 2 bin 300 kişinin çalıştığı Osnabrück tesisi, halihazırda Porsche'nin Cayman ve Boxster modelleri ile T-Roc Cabriolet üretimini yapıyor.

Savunma sanayisine geçiş planı, Avrupa'nın yeniden silahlanma sürecinde olduğu bir dönemde, binek araç bölümündeki kayıpları telafi etme ve istihdamı koruma stratejisinin kritik bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Volkswagen'in İkinci Dünya Savaşı döneminde Nazi rejimi için askeri araç üretmiş olması ve zorla işçi çalıştırması, fabrikanın tekrar askeri üretime geçmesini tarihsel açıdan tartışmalı kılıyor. İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonları nedeniyle bu tesis üzerinden yapılacak bir işbirliği, Almanya'da hem siyasi hem de hukuki bir "etik sınavı" olarak görülüyor.

Öte yandan, Osnabrück'teki fabrika önünde toplanan sivil toplum kuruluşu üyeleri ve savaş karşıtı gruplar, "otomobil fabrikasının silah fabrikasına dönüştürülmesini" protesto ederek projenin durdurulması çağrısında bulunmuştu.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör