İsrailli subaylar kendilerini işgalci olarak gösterdi!

Yüzlerce asker ve subayın yanı sıra işgalcilerin Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve Askeri İstihbarat (AMAN) Başkanı Shlomi Binder'in de katıldığı toplantıda konferansta, İsrail'e yönelik tehditleri gösteren bir harita sunuldu. 2026 için hedeflerin, 7 Ekim'deki başarısızlığın ve AMAN'ın güncel durumunun ele alındığı konferansta, 'Batı Şeria' tartışması çıktı.

İSRAİL'İN İŞGALİNDE GÖSTERİLDİ

Toplantı esnasında ekrana yansıtılan haritada, Yahudi literatüründe ismi 'Yehuda' ve 'Samarya' olarak geçen Batı Şeria, Arapça literatürde geçtiği şekliyle, West Bank/Batı Şeria olarak belirtildi. Ayrıca Batı Şeria İsrail'in hakimiyeti altındaki bir bölge olarak değil, aksine İsrail'in işgal ettiği bir alan olarak gösterildi.

"BİZ KENDİ ÜLKEMİZİ Mİ İŞGAL EDİYORUZ?"

Bu durum karşısında şaşkınlık yaşayan bazı İsrail askerleri, bunun 'ideolojik bir mesaj' olabileceği konusunda şüphe duydu. Duruma tepki gösteren askerlerden biri ise, basına verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı: "Bana, ordunun vermek istediği mesaj şuymuş gibi geldi: 'Biz kendi ülkemizi işgal ediyoruz.' Bundan başka ne anlamalıyım ki?"

İSRAİL BASINI İSTİHBARAT BAŞKANINI TOPA TUTTU

Olayın büyümesiyle birlikte IDF'den açıklama geldi. Ordu yetkilileri, haritadaki isimlendirmelerin 'düşmanın kullandığı dile uygun şekilde' yapıldığını, ideolojik bir amaç taşımadığını öne sürdü. İsrail Basını, konuya ilişkin haberinde "İstihbarat Başkanı Yehuda ve Samarya'yı görmezden geliyor ve haritada işgal altındaki bölge olarak gösteriyor." ifadelerini kullandı.