İsrailli uzmanlar Trump’ın planına şüpheyle bakıyor: Esas hedef Batı Şeria

Bu tarihten sonra giderek artan uluslararası baskıya rağmen İsrail hükümeti, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşmasının yenilenmesi için yürütülen müzakerelerde kendi şartlarını dayatarak görüşmeleri baltaladı. İsrail yönetiminin, müzakereleri baltalama girişimlerinden en keskini ise Katar'ın başkenti Doha'da ateşkes taslağını görüşmek üzere toplanan Hamas müzakere heyetine suikast teşebbüsünde bulunmak oldu.

Aşırı sağcı politikaları nedeniyle eleştirilen İsrail'deki Başbakan Binyamin Netanyahu hükümeti, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasında, ikinci aşamaya geçmeyi reddetti. Ateşkes anlaşmasına göre ikinci aşamanın müzakerelerine başlamayı reddeden Tel Aviv yönetimi, 2 Mart'ta Gazze'ye tüm yardımların geçişini durdurdu, 18 Mart'ta ise ateşkesi bozarak saldırılarını daha şiddetli biçimde yeniden başlattı.

"Hamas, Gazze'deki İsrailli esirleri serbest bıraktıktan sonra İsrail'in yeniden saldırılarına başlamayacağına ilişkin bir garanti yok. Diğer bir deyişle bunlar (Trump'ın Gazze planı) henüz sadece teklif niteliğinde. İsrail'in geçmişteki esir takası anlaşmalarını ihlal ettiğini biliyoruz. Hamas Gazze'deki esirleri serbest bıraktıktan sonra İsrail neden saldırılarına devam etmesin? Hamas orada olmaya devam edecek, bir Hamas savaşçısının ateş açması durumunda İsrail bunu saldırıları için mazeret olarak kullanacak."

Halper, Trump'ın planının İsrail'in Gazze'deki işgalini ve saldırılarını durduracak bir anlaşma ortaya çıkması halinde iyi olacağını fakat Hamas esirleri serbest bıraksa bile İsrail'in saldırılarını durduracağına dair şüpheleri olduğunu dile getirdi.

"İnsanların anlayamadığı kod kelimeler var. Filistin yönetimi sadece reformlardan sonra Gazze'nin idaresinin bir parçası olacak. Bunun anlamını Netanyahu, Beyaz Saray'da söyledi. İsrail'i Yahudi devleti olarak kabul edecekler, bir daha Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesine gitmeyecekler, İsrail yerleşimleriyle kavgayı bırakacaklar. Böylece Abraham Anlaşmaları ile İsrail ve yerleşimler meşrulaştırılacak."

TEL AVİV HÜKÜMETİ'NİN ASIL HEDEFİ...

Halper, İsrail'in saldırılarını durdurmanın "harika" olduğunu belirterek bunun sonunda bir de Filistin için siyasi kazanım olması gerektiğini ifade etti.

İsrail'in asıl hedefinin işgal altındaki Batı Şeria olduğunun altını çizen Halper, İsrail'in Gazze'de işinin bittiğin düşündüğünü, Batı Şeria'ya odaklanarak ev yıkımlarıyla, yeni yasa dışı yerleşimlerle ve kuzeyde devam eden askeri saldırılarla Filistinlileri yerinden etmek ve Arap ülkeleriyle imzalayacağı normalleşme anlaşmalarıyla "Büyük İsrail"i meşrulaştırmak istediğini vurguladı.