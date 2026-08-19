İsrailliler kaçıyor Filistinliler dönüyor
Siyonist İsrail'in Filistin topraklarını işgal edip soykırım yaparak Filistinlileri topraklarından çıkarma planı ters tepti. Gazzeliler, tüm zorluklara rağmen topraklarından vazgeçmiyor. Filistinliler Gazze'deki "barış planı"nın akıbetine ilişkin belirsizliğin sürdüğü dönemde dönmeye devam ediyorlar. Mısır'da bulunan binlerce Filistinli dönüş için isimlerini kaydettirdikten sonra aylarca seyahat sıralarının gelmesini bekliyor. Kaynaklara göre, dönüş için bilgilerini kaydettiren Filistinlilerin sayısı 25 binden fazla. İsrail ise girişleri engellemeye çalışıyor. Öte yandan İsrail'in kendi vatandaşları ülkeyi terk ediyor. Üç yılda yaklaşık 300 bine yakın işgalci İsrail'den kaçtı. Bu göç tsunamisi ülkede seçim kampanyasını da karıştırdı. İsrail, ekim ayında yapılacak kritik seçime hazırlanıyor.
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