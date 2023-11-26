İsrailliler Netanyahu’nun kapısına dayandı: Gitmeli, yargılanmalı

Siyonist İsrail ordusunun 48 gündür ölüm yağdırdığı Gazze'de çatışmalara 4 günlük insani ara verildi. 7 Ekim'den beri hükümetin politikalarına tepki gösteren İsrailliler, önceki gün de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun konutuna dayandı. Binlerce gösterici hükümeti başarısız olmakla suçlayan döviz taşıyarak, Netanyahu'nun istifasını istedi. Protestoya katılan Karen Saar (49), Netanyahu'nun iktidarda kalmak için "savaşı sürdürmeye devam edebileceğini" savundu. Saar, "Gazze'deki bu kadar çok ölü sayısı karşısında yıkılmış durumdayım. Resimler korkunç. Ben her seferinde yeni bir tur yaşanmasındansa kalıcı bir çözüm bulunmasından yanayım" dedi. Üzerinde "İstifa şimdi" yazılı tişörtle gösteriye katılan emekli mühendis Yair Katz (69) "Netanyahu yarın istifa etmeli değil, bilakis dün istifa etmeliydi. Gitmeli, hapse girmeli, bir daha asla dönmemeli'' dedi. Katz, "Netanyahu'nun ülkesinin değil kendi çıkarını öncelediğini'' belirtti.