İsrailliler: Netanyahu’ya güvenmiyoruz

İsrail'de sokağa inen binlerce kişi, Başbakan Binyamin Netanyahu'dan Gazze'deki savaşı durdurmasını ve ateşkesi imzalamasını istedi. Bazı İsrailli protestocular, Netanyahu'nun daha önce olduğu gibi anlaşmayı sabote edebileceği endişesini dile getirdi. Bazı göstericiler ise Netanyahu'ya güvenmediklerini, savaşı sona erdirmesi için ABD Başkanı Donald Trump'a güvendiklerini ifade etti. Öte yandan Netanyahu'nun aşırı sağcı koalisyon ortakları, Hamas silah bırakmazsa hükümetten istifa etme tehdidinde bulundu.