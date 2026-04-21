İsraillilerden “öldürülen askerleri anma” törenlerinde Netanyahu hükümetine tepki!

İsraillilerden “öldürülen askerleri anma” törenlerinde Netanyahu hükümetine tepki!

İsrail'de yıllık olarak "öldürülen askerler" için düzenlenen anma törenlerine katılan bakanların konuşmalarına tepki gösterildi. Yapılan törenlerde Netanyahu hükümeti için “Ölüm hükümeti” yazan pankartlar gösterildi.

Giriş Tarihi: 21 Nisan 2026 17:49

İsrail'de siyasi ve askeri yetkililerin katılımlarıyla, Batı Kudüs'teki Herzl Dağı başta olmak üzere birçok bölgede "öldürülen İsrail askerleri" için yıllık anma törenleri düzenlendi.

Törenlere katılan Netanyahu hükümetindeki bazı bakanlar ile öldürülen İsrailli askerlerin yakınları arasında gerginlikler yaşandı. İsrail'in Haaretz gazetesi haberine göre, Başbakan Netanyahu ve kabinesindeki bakanlarına tepki gösteren vatandaşlar, Tel Aviv'deki bir mezarlıkta düzenlenen törende "Ölüm hükümeti" yazılı pankartlar taşıdı.