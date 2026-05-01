İsraillilerin hedefinde Hıristiyanlar da var

Tel Aviv yönetimi, bir İsrail askerinin Lübnan'ın güneyindeki bir beldede Hazreti İsa'yı simgeleyen heykeli parçaladığı görüntülerin ardından imaj düzeltme çalışmalarına başlarken fanatik Yahudiler, işgal altındaki topraklarda Hristiyanlara yönelik yeni saldırılar düzenledi.

Diğer dinlerin mensuplarına yönelik saldırılarıyla sürekli gündeme gelen fanatik Yahudilerin, işgal altındaki Filistin topraklarında yaşayan Hristiyanlara yönelik saldırıları devam ediyor.

Kapıya tükürdükten sonra kameraya bakan ve 3 kere daha tüküren fanatik Yahudi, kameraya orta parmağını gösterdi ve ardından eliyle haç işareti yaptı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşanan bir diğer olay ise Aziz Yakup Katedrali önünde meydana geldi.

İsrail polisi tarafından yapılan açıklamada, 36 yaşındaki fanatik Yahudi'nin saldırıyı ırkçı motivasyonla gerçekleştirdiği şüphesiyle gözaltına alındığı belirtildi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te, Kudüs Fransız İncil ve Arkeoloji Okulu'nda görevli rahibe, Filistin topraklarını gasbeden bir İsraillinin saldırısı sonucu başından yaralandı.

İSRAİLLİLERİN, HRİSTİYANLARIN KUTSALLARINA SALDIRILARI ARTARAK DEVAM EDİYOR

Söz konusu saldırılar, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da yaşayan Hristiyanların kutsallarına ve şahıslarına yönelik artarak devam eden saldırıları yeniden gündeme getirdi.

Kutsal mekanlara ve din görevlilerine "tükürme" en sık gerçekleştirilen saldırı türü olarak dikkati çekerken fanatik Yahudiler, dini kişiliklere yönelik darp, itme, biber gazı spreyi kullanımı, hakaret ve tehdit diğer saldırı türleri arasında yer alıyor.

Rossing Eğitim ve Diyalog Merkezi verilerine göre, 2024'te İsraillilerin Hristiyanlara yönelik 46'sı fiziksel saldırı, 111'i nefret suçu olmak üzere 157 saldırı rapor edilirken, bu sayı 2025 yılında artış göstererek 180'i aştı.

Hristiyanlara yönelik taciz ve nefret suçlarının 2025'te yüzde 63'lük artış gösterdiği, saldırıların büyük çoğunluğunun ise rapor edilmediği belirtildi. 2025'te darp, itme ve biber gazı spreyi kullanımını içerek fiziksel saldırı sayısı ise 61'i aştı.

Tükürme, yüzde 60'lık oranla Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde kaydedilen en yaygın taciz biçimi. Bunu yüzde 18 ile hakaret ve tehditler, yüzde 12 ile de Hristiyan dini sembollerine verilen zararlar izliyor. Fiziksel şiddet, vakaların yüzde 5'ini teşkil ediyor.

Bölgedeki vakaların yüzde 83'ü Doğu Kudüs'te gerçekleşti. Bu saldırıların önemli bir kısmı (yüzde 43) Doğu Kudüs'teki Ermeni Mahallesi'ni ve Ermeni Patrikhanesi'ni hedef alıyor.

İşgal altındaki topraklarda yaşayan Hristiyan toplumu, sistematik tükürme, darp ve hakaret eylemlerinin yanı sıra kutsal sembollerin parçalanması, mezarlıkların tahrip edilmesi, kilise duvarlarına ırkçı yazılar yazılması gibi çok boyutlu bir taciz dalgasıyla karşı karşıya bulunuyor.

Ayrıca, işgal altındaki Doğu Kudüs'te kiliselerin kundaklanmaya çalışıldığı ve taşlandığı onlarca olay rapor edildi.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör