İsraillilerin Netanyahu öfkesi büyüyor

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu öncülüğündeki aşırı sağcı koalisyon hükümetinin yargı reformuna karşı protestolar 35. haftadır devam ediyor. İsrailliler, başta Tel Aviv olmak üzere ülke genelinde yine meydanlara indi. On binlerce İsraillli Tel Aviv'deki bazı ana caddeleri trafiğe kapattı. Hayfa ve Hadera şehirleri ile Kudüs'te İsrail Cumhurbaşkanı İsaac Herzog'un evinin önünde toplanan binlerce kişi de yargı düzenlemelerini protesto etti.İşgal altındaki Batı Şeria'da, İsrail askerleri ve Yahudi yerleşimciler Filistinlilere saldırdı. Nablus şehrinin güneyindeki Kusra köyü yakınlarındaki Ras en-Nahl bölgesinde Filistinli çiftçiler Yahudi yerleşimcilerin saldırısına uğradı. Bölge sakinlerinin İsrail askerlerinin korumasındaki Yahudi yerleşimcilerin saldırısını engellemeye çalışması üzerine çıkan olaylarda 6 Filistinli kauçuk kaplı metal mermiyle, 2 Filistinli de taşlarla yaralandı.