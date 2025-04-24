İsraillilerin tacizine maruz kalmışlardı: Filistin’de yaşadıkları bakış açısını değiştirdi

Geçen hafta İşgal altındaki Filistin topraklarına ziyaret gerçekleştiren 2 İngiliz milletvekili, İsraillilerin taciz ve sorgulamalarına maruz kalmıştı. Milletvekilleri, Filistin’de yaşanan acıları ve baskıları bire bir gözlemlediklerini belirterek, olan biteni anlattı.

Giriş Tarihi: 24 Nisan 2025 11:58

İngiltere Parlamentosunda bağımsız milletvekili Shockat Adam ve Liberal Demokratlar Partisi milletvekili Andrew George, geçen hafta Filistin'e yaptıkları ziyarette, Batı Şeria'daki Filistin topraklarını gasbeden silahlı yerleşimcilerle El Halil kentinde karşı karşıya geldi, bu kişiler tarafından taciz edildi ve onların Filistinlilere saldırdığı anlara da tanık oldu. Milletvekilleri, ülkeye girişlerinde de İsrailli sınır güvenlik güçleri tarafından sorgulandı ve bir süre sınırda bekletildi.

FİLİSTİNLİLERE YÖNELİK AYRIMCILIĞI ANLATTI Bu ziyaretin ardından İngiltere'ye dönen Adam ve George, maruz kaldıkları taciz ve sorgulamaların yanı sıra İsraillilerin Filistin halkına yönelik ayrımcılık ve kısıtlamalarını Londra'da Anadolu Ajansı muhabirine anlattı. Adam, ziyaretin amacının işgal altındaki Filistin topraklarındaki günlük yaşamı yerinde gözlemlemek olduğunu söyleyerek, Filistinlilerin yaşamlarının "yürek parçalayıcı ve yıkıcı" olduğunu dile getirdi. Uluslararası aktörler ve ülkeler olarak özellikle İngiltere'nin tarihi bağları göz önüne alındığında, değişim için harekete geçilmesi gerektiğine değinen Adam, ayrıca Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkını tanımanın gerekliliğine vurgu yaptı. Adam, "Filistin devletini tanımalı ve uluslararası hukuka uymaya başlayana kadar İsrail'e ekonomik, askeri ve kültürel yaptırımlar uygulamaya başlamalıyız." dedi.