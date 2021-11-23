İstanbul dönüşü trajik kaza: 46 ölü

Bulgaristan
'ın başkenti Sofya
'nın batısındaki Pernik
kentinde dün sabaha karşı saat 02.30 sıralarında Kuzey Makedonya
plakalı yolcu otobüsü yol kenarındaki bariyerlere çarparak alev aldı. Cehenneme dönen otobüste 12'si çocuk 46 kişi yanarak can verdi. Toplam 53 kişinin bulunduğu otobüste 7 yolcunun ise yaralı olarak kurtulduğu bildirildi.
EN BÜYÜK TRAJEDİ
Kaza, Avrupa
'da son 10 yıldaki en ölümcül trajedi olarak kayıtlara geçti. Otobüsün, Makedonya'nın başkenti Üsküp
'te yer alan Besa Trans Shkup adlı şirket aracılığıyla hafta sonu gezisi için İstanbul'a geldiği, önceki gün yola çıktıktan sonra kazaya karıştığı öğrenildi. Besa Trans'ın internet sitesinde yer alan detaylara göre İstanbul'a 4 günlük düzenlenen turda turistler, Dolmabahçe Sarayı, Ayasofya, Büyükada, Büyük Çamlıca, Kapalıçarşı ve Ortaköy
gibi noktaları gezdi. Trajik kazaya kurban giden turistlerden geriye eğlence dolu anlarında çekilen fotoğraf ve videolar kaldı.
'PATLAMA MEYDANA GELMİŞ'
Yetkililer, otobüs yolcu listesine göre yanan otobüste en küçüğü 4 yaşında ikiz kardeşler olmak üzere 12 çocuğun bulunduğunu, yolcular arasında en yaşlı yolcunun ise 63 yaşında bir erkeğin olduğunu kaydetti. Tamamına yakını Kuzey Makedonya vatandaşı olan yolcular arasında bir Sırp ve bir de Belçika vatandaşı bulunuyor. Kömür haline gelen cesetlerde kimlik kontrolü yapılamıyor. Yetkililer ölen yolcuların kimliklerinin DNA testi sonucunda ortaya çıkacağını belirtiyorlar. Bulgaristan ve Makedonya savcılıkları kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Bulgaristan Başsavcı Vekili Borislav Sarafov, "Otobüste bir patlama meydana gelmiş. Soruşturma teknik sorun veya insani hata olmak üzere iki ana varsayım üzerinden gidiyor" dedi.
'ÇOK ACI BİR OLAY, ÇOK ÜZÜLDÜK'
İstanbul'da Esenler Otogarı bölgesindeki otellerde kalan turist kafilesinin kaldığı otellerden birinin Genel Müdürü Ali Baş, "Bu tur firması dönem dönem bizimle çalışıyor. Bize gelen grup pazar ve pazartesi çıktı. Grup sabah otelden kahvaltı yapıp çıktıktan sonra İstanbul'un tarihi bölgelerini gezip, ülkelerine doğru yola çıkmışlar. Çok acı bir olay, çok üzüldük" dedi.
TÜRKİYE'DEN TAZİYE MESAJI
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bulgaristan'da 22 Kasım 2021 tarihinde Varna
şehrindeki bir huzurevinde çıkan yangın ve 23 Kasım 2021 tarihinde Pernik kenti yakınlarında Kuzey Makedonya plakalı bir yolcu otobüsünün yaptığı kaza sonucu çok sayıda can kaybının ve yaralının bulunduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu acı olaylar neticesinde hayatını kaybedenlerin ailelerine, Bulgaristan ve Kuzey Makedonya hükümetlerine ve halklarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.
Çağrı OĞUZ - Hanife AKLİMAN - Mustafa KAYA - Murat SAVAŞ / SABAH