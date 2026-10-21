İstanbul dünyanın en kalabalık 18'inci şehri
WORLD Population Review verilerine göre Cakarta, 41.9 milyonluk nüfusuyla Tokyo'yu geride bırakarak dünyanın en kalabalık şehri oldu. Sıralamada Bangladeş'in başkenti Dakka 36.6 milyonla ikinci, Tokyo 33.4 milyonla üçüncü, Yeni Delhi 30.2 milyonla dördüncü ve Şanghay 29.6 milyonla beşinci sırada yer aldı. İstanbul ise yaklaşık 15 milyonluk nüfusuyla 18'inci sırada bulundu. "Dünyanın En Hızlı Büyüyen Şehirleri" listesinde ise Hindistan'ın Ghaziabad kenti yıllık yüzde 5.2'lik büyümeyle ilk sıraya yerleşti.
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