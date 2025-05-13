İstanbul müzakerelerinde yeni gelişme: ABD heyeti Türkiye’ye geliyor

CNN'e konuşan ABD'li bir yetkili,15 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da yapılması planlanan Rusya-Ukrayna görüşmeleri hakkında konuştu.

Yetkili, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve ABD'nin Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg'un Rusya-Ukrayna görüşmeleri için İstanbul'a geleceğini bildirdi.

Trump'ın katılma olasılığının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin üzerinde büyük bir baskı yarattığını belirten yetkili, "Trump'ın görüşmelere katılma kararı, büyük ölçüde Rusya Devlet Başkanı Putin'in katılımına bağlı." ifadelerini kullandı.

"Şu anda her şey çok dinamik." diyen yetkili, perşembe günkü müzakerenin nasıl sonuçlanacağı konusunda kimsenin bir fikri olmadığını kaydetti.

Yetkili, "Trump katılsa da katılmasa da ABD Başkanı Trump'ın Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Kellogg ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff görüşmeler için İstanbul'da olmayı planlıyor." dedi.

Ayrıca yetkiliye göre, Trump'ın ekibi, Rusya ve Ukrayna arasında Türkiye'nin arabuluculuğunda yapılacak görüşmeleri gözlemlemeyi planlıyor.