İstanbul zirvesi dünyaya umut oldu

Rusya ile Ukrayna arasında üçüncü yılını geride bırakan savaşın bitirilmesi için başlatılan müzakerelerde Türkiye'nin üstlendiği rol yakından takip ediliyor. Daha önce esir takası ve tahıl koridoru gibi konularda arabulucu olan Türkiye bu kez de ABD ile Rusya arasındaki görüşmelere ev sahipliği yaptı. 27 Şubat'ta İstanbul'da Rusya Dışişleri Bakanlığı Kuzey Atlantik Departmanı Müdürü Aleksandr Darçiyev ile ABD Dışişleri Bakanlığı Rusya ve Orta Avrupa'dan sorumlu Müsteşar Yardımcısı Sonata Coulter bir araya gelmişti. Dünya basını görüşmeyi yakından izledi.

KRİZLER AŞILDI

Amerikan haber ajansı Associated Press, "Medeni iletişme dönüş" ifadesini kullandı. Ukrayna gazetesi Kyiv Post, tarihi toplantıyı "İstanbul'da ikinci raunt" başlığıyla aktardı. Rus devlet ajansı TASS, "Rusya ve ABD, diplomatik çalışmaların normalleşmesine yönelik adımların ana hatlarını çizdi" diye yazdı. Fransız Le Monde, görüşmeyi "Rus ve ABD'li diplomatlar ikinci tur görüşmeler için bir araya geldi" başlığıyla duyurdu.

AÇIKLAMALAR GELDİ

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov ise ABD dahil tüm ülkelerle karşılıklı saygı ve yarar temelinde diyalog kurmak istediklerini söyledi. ABD Dışişleri Bakanlığı da "Yürütülen yapıcı diyaloglarla taraflar, söz konusu alanlarda diplomatik temsilciliklerimizin işleyişlerini istikrarlı hale getirmeye yönelik ilk somut adımları belirlemiştir" açıklaması geldi. Yakın gelecekte yeni bir toplantı düzenlenmesi konusunda anlaşmaya varıldığını bildirildi. Ancak toplantının tarihi ve yeri henüz belirlenmedi. Dün ayrıca Moskova heyetine liderlik eden Aleksander Darçiyev, Rusya'nın Washington Büyükelçisi olarak atandı.