İstanbul’da Balkan zirvesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimoviç, Kosova Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri ve Diaspora Bakanı Donica Gervella- Schwarz, Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakoviç, Kuzey Makedonya Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Timco Mucinski, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Elisa Spiropali ve Sırbistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Nevena Jovanoviç'i İstanbul'da kabul etti. Ülkelerin Türkiye ile ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, Balkan Barış Platformu'nun İstanbul'da gerçekleşen ikinci toplantısından duyduğu memnuniyeti belirterek, ülkelerin temsilcilerine yaptıkları katkılar için teşekkür etti. Erdoğan, toplantıda sınır güvenliği, enerji, teknoloji, ulaşım gibi birçok konunun ele alınmasının önemli olduğunu belirtti. Dünyanın ve bölgemizin çeşitli sınamalarla karşı karşıya bulunduğunu, Balkan Barış Platformu üyesi ülkeler arasındaki dayanışma ve karşılıklı anlayışın geliştirilmesinin bu süreçte önem kazandığını ifade eden Erdoğan, Türkiye'nin bölgemizdeki istikrarsızlıkların etkilerinin azaltılması ve sona erdirilmesi için gayret gösterdiğini, Ukrayna, Gazze ve Suriye başta olmak üzere birçok yerde barış odaklı çalışmaların sürdüğünü, Balkanlar'da da geçmişin acılarından ders alarak, geleceği hedefleyen bir anlayışla hareket etmenin gerekli olduğunu belirtti.

TÜRKİYE BALKANLAR'DAKİ BARIŞA ÖNCÜLÜK ETMEYİ SÜRDÜRECEK

DİŞIŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Balkan Barış Platformu 2. Dışişleri Bakanları Toplantısı'nı İstanbul'da düzenlediklerini bildirdi. Fidan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin öncülüğünde hayata geçirdikleri bu platformun, Balkanlar'da bölgesel sahiplenmeyi güçlendiren, diyaloğu derinleştiren ve somut işbirliği alanları üreten önemli bir çerçeve sunduğu konusunda mutabık olduklarını belirtti. Fidan, "Türkiye'nin birleştirici rolüyle, sonuç odaklı bu mekanizmayı geliştirmeyi önemsiyoruz. Balkanlar'da barış, istikrar ve refaha katkı sunmayı, ortak geleceğimize yatırım yapan adımlara öncülük etmeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. Bakan Fidan, katıldığı bir canlı yayında yaptığı açıklamada da Suriye'de Şam yönetimi ile terör örgütü arasında varılan ateşkesin uzayabileceğini bildirdi. Hakan TEKİN