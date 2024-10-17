İstanbul’da Kafkasya zirvesi

Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu'nun üçüncü toplantısı bugün İstanbul'da düzenlenecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek toplantıya, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov katılacak. Toplantıda bölgede savaş ve çatışma yerine istikrarın tesisi ve refahın artırılmasına yönelik atılabilecek adımlar değerlendirilecek. Bu bağlamda, bölgesel ilişkilerin güçlendirilmesi dahil ortak somut işbirliği projeleri ele alınacaktır. Toplantıda ayrıca, öne çıkan bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir alışverişinde de bulunulacak.