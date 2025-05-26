İstanbul’da varılan takas anlaşması tamamlandı

Rusya ile Ukrayna arasında Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da yapılan barış müzakerelerinde kararlaştırılan esir değişimi, 303 askerin daha karşılıklı olarak takas edilmesiyle tamamlandı. Rusya, "Kiev yönetiminin kontrolündeki topraklardan 303 Rus askeri daha alındı. Bunun karşılığında 303 Ukraynalı asker verildi. Serbest bırakılan Rus askerler, Belarus'ta bulunuyor ve onlara gerekli tıbbi ve psikolojik destek sağlanıyor'' dedi. Ukrayna da "Türkiye'de mutabakata varılan 1000'e 1000 esir değişimi tamamlandı" açıklamasında bulundu. Öte yandan sahada çatışmalar sürüyor. Ukrayna, Rus ordusunun Ukrayna'ya düzenlediği saldırılarda 12 kişinin yaşamını yitirdiğini, 60'tan fazla kişinin yaralandığını duyurdu. Rusya ise Ukrayna'ya ait 205 İHA'yı etkisiz hale getirdiklerini bildirdi.