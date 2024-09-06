“İstanbul’daki anlaşmalar temel olmalı”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile barış görüşmeleri konusunda konuştu. Putin, "Ukrayna ile barış görüşmelerini asla reddetmedik. İstanbul anlaşmaları temel olmalı" dedi. Vladivostok'ta düzenlenen Doğu Ekonomi Forumu'nda konuşan Putin, İstanbul'da yapılan görüşmelerde Rus ve Ukraynalı müzakereciler arasında varılan ancak hiçbir zaman uygulamaya konulmayan ön anlaşmanın görüşmeler için temel teşkil edebileceğini söyledi. Putin, Ukrayna ile İstanbul'da 2022'de anlaşmaya varıldığını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın anlaşmaya varılmasında çok önemli bir rol oynadığını belirtti. Putin, Kursk ve Zaporijya'daki nükleer enerji santrallerine yönelik saldırıları "tehlikeli terör eylemleri" şeklinde nitelendirerek, "Benzer bir şekilde yanıt verirsek Avrupa'nın bu kısmında olabilecekleri sadece tahmin edebiliriz" dedi.