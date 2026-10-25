İstanbul’daki tarihi zirve dünya basınında: Benzeri yok

Türkiye'nin ev sahipliğinde önceki gün İstanbul'da düzenlenen, İtalya'nın da katıldığı R4 (Türkiye, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan) + E3 (İngiltere, Almanya, Fransa) Dışişleri Bakanları Toplantısı dünya basını tarafından yakından takip edildi. Katar merkezli Al Jazeera, toplantı için "Saldırı yerine diplomasi çağrısı" başlığını kullandı. Haberde, Türkiye'de bir araya gelen 8 ülkenin dışişleri bakanlarının Hürmüz Boğazı ve diğer bölgesel gelişmeleri görüştükten sonra ABD'yi İran'a yönelik daha fazla saldırıdan kaçınması konusunda uyardığı belirtildi. Zirvenin bölgesel çatışmaların boyutlarını ve olası çözümlerini tartışmak için yapılan "türünün ilk örneği" bir girişim olduğu ifadelerine yer verildi. Fransız basın kuruluşu RFI ise toplantı için "İstanbul'da barış ve diplomasi vurgusu" ifadelerini kullandı. Zirveye yer veren Almanya'dan Tagesschau da Türkiye'de bir araya gelen sekiz ülkenin dünyaya güven ve istikrarın yeniden sağlanmasına yönelik mesaj verdiği ve bu hedefe katkıda bulunmaya istekli olduklarını vurguladığını belirtti.

TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, İstanbul'daki temaslarının verimli geçtiğini belirterek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a teşekkür etti. Öte yandan 9. İstanbul Arabuluculuk Konferansı kapsamında değerlendirmelerde bulunan Gelişen 8 Ülke (D-8) Ekonomik İşbirliği Örgütü Genel Sekreteri Büyükelçi Sohail Mahmood, Rusya-Ukrayna Savaşı, Karadeniz Tahıl Anlaşması ve Afrika'da Türkiye'nin arabuluculuk çabalarına tanıklık edildiğini belirterek, Türkiye'nin stratejik konumunun önemine işaret etti.