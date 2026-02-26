İstanbul’daki Ukrayna etkinliğinde Türkiye vurgusu

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Rusya - Ukrayna savaşının dördüncü yılı geride kalırken Kiev'e destek için etkinlik düzenlendi. Hollanda, Ukrayna ve Moldova'nın İstanbul Başkonsoloslukları'nca yapılan etkinliğe yabancı misyon temsilcileri, Fener Rum Patriği Bartholomeos ve davetliler katıldı. Ev sahipliğini Hollanda'nın İstanbul Başkonsolosluğu yaptı. Ukrayna'nın İstanbul Başkonsolosu Roman Nedilskyi, "Yardımlarınız olmadan bu mücadeleyi yürütmek imkansız olurdu. Türkiye, bu bağlamda büyük bir rol oynuyor. Güçlü Türk liderliği sayesinde, geçen yıl İstanbul'da diplomatik diyaloğu başlattık. Müzakereler yeniden sürüyor. Gerçek barışa ihtiyacımız var" dedi. SABAH'a konuşan Nedilskyi ayrıca "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk halkında büyük destek gördük. Çok teşekkür ediyoruz" dedi. Hollanda'nın İstanbul Başkonsolosu Daan Huisinga da "Ukrayna, sadece kendi geleceğini savunmakla kalmıyor, bizim geleceğimiz için de savaşıyor" dedi.