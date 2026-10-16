İstasyonlarda içki yasağı
Almanya'da, Alman Demir Yolları'nın (DB) tüm tren istasyonları için getirdiği alkol tüketimi yasağı yürürlüğe girdi. DB'den yapılan açıklamada, ülke genelindeki yaklaşık 5 bin 700 tren istasyonunda uygulanacak alkol yasağıyla, yolcuların güvenliğinin artırılması ve istasyonların daha temiz hale getirilmesinin hedeflendiği belirtildi. Açıklamada, daha önce yaklaşık 40 büyük tren istasyonunda uygulanan yasağın olumlu sonuçlar verdiği, düzenlemenin çöp miktarının ve yolcular arasındaki çatışmaların azalmasına katkı sağladığı, yolcular ve demir yolu çalışanları için daha rahat bir ortam oluşturduğu ifade edildi.
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