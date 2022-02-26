İşte 10 soruda Rusya’nın Ukrayna’yı işgali! Rusya’nın yeni hedefi ne? NATO, Rusya’ya karşı harekete geçer mi?

Peki bundan sonra ne olacak? ABD ve NATO ittifakı bu işgale sessiz mi kalacak? Rusya'nın Ukrayna'dan sonraki hedefi hangi ülke? Rusya ekonomisi bu yaptırımlara ne kadar dayanabilir? Putin'e yönelik bir yaptırım uygulanabilir mi?

Bu konuda merak edilen tüm soruları 1980 yılından bu yana ABD'de yaşayan Dr. Bülent Yavuz'a sorduk. ABD'de kamu diplomasisi alanında çalışan, Biden ve Trump yönetimi yakından tanıyan Bülent Yavuz ile Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin olası sonuçlarını konuştuk. İşte 10 soruda tüm yönleriyle Rusya'nın Ukrayna'yı işgali…