İşte Avrupa’nın en tehlikeli kentleri

Avrupa'da yaşanan çete şiddeti ve hırsızlık olayları son yıllarda sık sık gündem oluyor. Euronews'te yer alan analiz, silahlı saldırıların en sık yaşandığı büyük Avrupa şehirlerine odaklanırken, aynı zamanda çete şiddeti ve silahlı suçlardan arındırılmış kentleri de mercek altına aldı. Brüksel, Stockholm, Marsilya ve Amsterdam'da uyuşturucu çeteleriyle bağlantılı sistematik bir şiddet yaşanıyor. Paris, Kopenhag, Atina, Lizbon, Roma ve Madrid'de çetelerle ilgili çok sayıda silahlı çatışma yaşanmasına rağmen, halka yönelik risk sınırlı. Bükreş, Ljubljana, Lefkoşa, Prag, Riga, Sofya, Viyana ve Zagreb gibi kentlerde ise yalnızca münferit silahlı saldırılar yaşandı. Öte yandan güvenli şehirler arasında Vilnius, Budapeşte, Varşova, Bratislava, Lüksemburg, Valetta ve Tallinn yer aldı. Bu şehirler, az sayıda veya hiç silahlı saldırı kaydedilmediği için halk için genellikle güvenli.