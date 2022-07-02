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Giriş Tarihi: 2.7.2022

İşte dünyanın en renkli kuşu

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İşte dünyanın en renkli kuşu
ABD'li bilim ekibi, dünyanın en renkli kuşunu tespit etmek için kuşların tüylerindeki renk aralıklarını inceledi. Arizona Üniversitesi ve Yale Üniversitesi tarafından yürütülen ve hakemli bilim dergisi Nature'da yayımlanan araştırmaya göre, sinekkuşları dünyanın en renkli kuşu oldu. 116 sinekkuşu türünü inceleyen araştırmacılar, bunların tüylerindeki mikroskobik yapılar tarafından üretilen yanar döner renklere odaklandı. Araştırmada, sinekkuşlarının tüylerindeki renk aralığının, diğer tüm kuş türlerinin toplam renk çeşitliliğini aştığı belirlendi. Bulgulara göre bu tüyler, tıpkı su yüzeyindeki ince bir yağ tabakasında olduğu gibi geçici renklerden oluşan bir gökkuşağı meydana getiriyor.
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İşte dünyanın en renkli kuşu
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