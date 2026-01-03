İşte dünyanın sekizinci kıtası!

Afrika'nın doğu kıyısı açıklarında yer alan dev bir adadaki bitki ve hayvan türlerinin yaklaşık yüzde 90'ı dünyada başka hiçbir yerde bulunmayan canlılardan oluşuyor. Bilim insanlarının bu nedenle "sekizinci kıta" olarak tanımladığı yerin adı Madagaskar. Uzmanlara göre Madagaskar, milyonlarca yıldır dünyanın geri kalanından izole kalması sayesinde benzersiz bir ekosisteme sahip. Ada, bugün yaklaşık 100 lemur türüne, dünyanın en ilginç bukalemunlarına, sadece burada görülen yüzden fazla kuş türüne ve yedi farklı baobab ağacına ev sahipliği yapıyor.