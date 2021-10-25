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Giriş Tarihi: 26.10.2021

İşte en küçük silah

İşte en küçük silah
İsveçli SwissMiniGun şirketi koleksiyon meraklıları için dünyanın en küçük silahını üretti. Sadece 5.5 santim boyundaki silah, gerçek kurşunla dolduruluyor, ateşlendiğinde 112 metrelik menzil içindeki hedefleri rahatlıkla vurabiliyor. Silah uzmanı Jonathan Spencer, "Mermileri küçük de olsa, insan derisini delebilecek güçte. Bu nedenle öldürücü silahlar kategorisinde değerlendirilerek sadece ruhsat sahiplerine satılıyor" dedi. Fiyatı 3 bin sterlin olan bu minik revolver, şimdiye kadar sadece 300 adet üretildi. DIŞ HABERLER
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İşte en küçük silah
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