İşte en sıkıcı meslekler
Rusya'da yapılan bir araştırma, halkın gözünde en sıkıcı meslekleri ortaya koydu. TürkRus sitesinde yer alan habere göre, 1600 kişinin katıldığı ankette listenin ilk sırasında güvenlik görevlileri yer aldı. İkinci sırada muhasebeciler bulunurken üçüncü sırada satış elemanları var. İlk beşte ayrıca kütüphaneciler de bulunuyor. Kadın ve erkek katılımcılar arasında da farklılık gözlendi. Kadınlar muhasebecilik ve güvenlik işlerini daha sıkıcı bulurken erkekler bekçilik mesleğini öne çıkardı.