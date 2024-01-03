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Giriş Tarihi: 4.1.2024

İşte Gazze’deki soykırımın resmi

İşte Gazze’deki soykırımın resmi
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana süren saldırılarında öldürdüğü Filistinli sayısı 22 bin 313'e yükseldi, 57 bin 296 kişi yaralandı. Soykırımın son kurbanları arasında bir baba ile minik kızı da vardı. İsrail güçlerine bağlı keskin nişancılar, Gazze Şeridi'ndeki Eş-Şatı Mülteci Kampı'nda aralarında bir baba ile küçük kızının da bulunduğu çok sayıda Filistinli sivili öldürdü. Saldırı anlarına ait video görüntüsü Al Araby televizyon kanalında yayımlandı. Haberde, Şatı Mülteci Kampı sokaklarında sivillerin İsrail keskin nişancıları tarafından doğrudan hedef alındığı, sahada infaz gerçekleştirildiği kaydedildi. Videoda, İsrail güçleri tarafından doğrudan hedef alınan Filistinli baba ve kızının cansız bedenlerinin yol üzerinde durduğu görüldü. Ayrıca baba ile kızının dışında yollarda başka sivillere ait cansız bedenler de görüntülendi. Söz konusu saldırıların 3 gün önce gerçekleştirildiği bilgisi paylaşıldı.
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İşte Gazze’deki soykırımın resmi
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