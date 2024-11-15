İşte Gazze’nin iyilik mutfakları: İki kahraman, bin umut, bombalar altında kaynayan tencereler...

İsrail'in ölüm yağdırdığı Gazze'de savaş mağdurları için küçük mutfaklarda büyük umutlar yeşeriyor. Filistinli gastronomi içerik üreticisi Hamada Shoo (33) ve gönüllü Samira Abu Amra (48), zor şartlar altında kurdukları mutfaklarda savaşın gölgesindeki çocuklara ve ailelere yemek pişirerek destek oluyor. Savaş mağdurları için kurulan mutfaklar, her gün pişen sıcak yemeklerle dayanışmayı yaşatıyor.

DİRENİŞ MUTFAĞI

Filistinli gastronomi içerik üreticisi Hamada Shoo, sosyal medyada yıllardır Gazze'nin kültürel zenginliklerini tanıtırken, İsrail'in saldırıları sonrası bambaşka bir görevi üstlenerek bir mülteci kampında çadır mutfak kurdu. Shoo, yardım paketlerinden çıkan sınırlı malzemelerle hazırladığı çikolatalı donutlardan sıcak makarnalara kadar birçok lezzetle çocukların yüzlerini güldürüyor. "Her yemek bir direnişin hikayesi" diyen Shoo, Gazze halkının zorluklara karşı mücadelesini dünyaya duyuruyor.

ÇOCUKLARI SEVİNDİREN GÖNÜLLÜ

Eskiden sosyal medya hesaplarında Gazze'nin pidelerini, çıtır kızarmış tavuklarını paylaşan Shoo, şimdi yardım paketlerinden hazırladığı yemeklerle kamptaki çocuklara mutluluk aşılıyor. Gönüllü kuruluşlarla iş birliği yapan Hamada Shoo, savaştan etkilenen çocuklara yalnızca besin değil moral ve psikolojik destek de sağlıyor. "Çocukların yüzlerindeki o mutluluğu görmek, bu işin değerini hatırlatıyor" diyen Shoo, savaşın gölgesinde yaşayan çocukların en sevdikleri lezzetleri tekrar tatmalarını sağlıyor.

SAMİRA'NIN MÜTEVAZI SOFRASI

Gazze'nin doğusunda, yoksulluğun izlerini en ağır şekilde taşıyan el-Zeytun Mahallesi'nde ise Samira Abu Amra'nın mütevazı mutfağı, bir umut kapısı olarak öne çıkıyor. Kendi imkanları ve hayırseverden aldığı bağışlarla ayakta kalan Samira, her hafta yaklaşık 70 aile için yemek hazırlıyor. İhtiyaç sahiplerine ulaşabilmek için kısıtlı kaynaklarını büyük bir titizlikle kullanan Samira, mahalledeki çocuklar ve ailelerin sıcak bir öğün için evinin önünde sıraya dizilmesine vesile oluyor. Çocuklar ve aileler, Samira'nın mutfağında buluşarak savaşın soğuk yüzüne karşı birlikte direniş sergiliyor.