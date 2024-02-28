İşte İsrail soykırımının boyutu

Kamu Denetçiliği Kurumu'nun hazırladığı "Gazze" raporunda, 5 ayda yaşanan büyük katliam ve soykırımın acı bilançosu gözler önüne serildi:Her gün 100 çocuk hayatını kaybediyor.Günde 10, toplamda ise binden fazla çocuğun bir ya da iki bacağı kesildi.65 bin ton ağırlığında 45 bin füze atıldı. Bu üç nükleer bomba anlamına geliyor.İsrail yasaklı 9 bomba kullandı.Gazze'ye giren gıda günlük kalori ihtiyacının yüzde 7'sini karşılıyor.2.2 milyon insanın yaşadığı Gazze'nin yüzde 75'inden fazlası şiddetli açlık çekiyor.Her gün 180 kadın, tehlikeli ve insanlık dışı ortamda doğum yaptı.Hamile kadınların düşük yapması oranı yüzde 300 arttı.İsrail'e tepki olarak kendini ateşe veren ve hayatını kaybeden ABD askeri Aaron Bushnell'in eylemine dair yeni detaylar ortaya çıktı. Bushnell'in arkadaşı, kendisine "Filistin'deki soykırıma ABD ordusunun dahil olduğuna" ilişkin belgeler gördüğünü ve bunu hazmedemediğini söylediğini öne sürdü. New York Post'a göre ismi açıklanmayan arkadaşı, Bushnell'in Hava Kuvvetleri'nde istihbarat verilerini işleme sürecinde görev aldığını belirtti. Verilerden bazılarının İsrail'in işgaliyle ilgili olduğunu ileri sürdü. Arkadaş, "ABD ordusunun Filistin'deki soykırıma dahil olduğuna ve tünellerde askerler olduğuna" ilişkin gördüğü belgeleri kendisine anlattığını iddia etti.Biden'a sandıkta Gazze tepkisiDondurma yerken Gazze'de ateşkesten bahsederek bir kez daha eleştirilen ABD Başkanı Joe Biden'a seçmenlerden de tepki geldi. Biden, kasımda yapılacak başkanlık seçimi yarışında Michigan'daki önseçimleri kazandı. Ancak 100 binden fazla kişi İsrail'e verdiği destek nedeniyle Biden'a oylarını "kararsız" seçeneğinden yana kullandı.