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Haberler Dünya Haberleri İşte 'Medeni Batı'nın' vicdanı! Ukrayna'dan ayrılmak isteyen Afrikalıları trenden attılar
Giriş Tarihi: 1.3.2022 17:58 Son Güncelleme: 1.3.2022 18:30

İşte 'Medeni Batı'nın' vicdanı! Ukrayna'dan ayrılmak isteyen Afrikalıları trenden attılar

İşte ’Medeni Batı’nın’ vicdanı! Ukrayna’dan ayrılmak isteyen Afrikalıları trenden attılar

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminde 6. gün yaşanıyor. Savaş Ukrayna şehirlerinde şiddetli bir şekilde sürerken, binlerce insan Ukrayna'dan ayrılmak için ellerindeki fırsatları değerlendirmek istiyor. Bazı Afrikalılar da savaşın yaşandığı ülkeden ayrılmak için trenlere binerken, Batı vicdansızlığı bir kez daha kendisini gösterdi. Ukrayna'dan ayrılmak için trene binen Afrikalıların trenden atıldığını gösteren videoya sosyal medyada tepki yağıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş 6. gününde. Ukraynalı askerler ve direnişçiler Rus ordusuna karşı koyarken, şiddetli çatışmalar Ukrayna'nın birçok şehrinde sürüyor.

BİNLERCE İNSAN SAVAŞTAN KAÇMAYA ÇALIŞIYOR

Binlerce insan şimdiye kadar yüzlerce asker ve sivilin öldüğü savaştan kaçmak için Ukrayna'dan ayrılmanın yollarını arıyor. Savaşın her geçen gün daha da şiddetlenmesi bu durumu zorlaştırırken, fırsat bulan herkes bu fırsatı değerlendirmek için adeta mücadele veriyor.

İşte 'Medeni Batı'nın' vicdanı! Ukrayna'dan ayrılmak isteyen Afrikalıları trenden attılar

BATI'NIN İKİ YÜZLÜLÜĞÜ! AFRİKALILARI TRENDEN ATTILAR

İşte burada da Batı'nın iki yüzlülüğü bir kez daha gözler önüne serildi. Sosyal medyada hızla yayılan bir video tepkilerin odağı haline geldi. Videoda Ukrayna'daki savaştan kaçmak isteyen Afrikalıların trenden acımasızca atıldığı görüldü. Yapılan yorumlarda bu vicdansızlığa ise eleştiri yağdı.

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İşte 'Medeni Batı'nın' vicdanı! Ukrayna'dan ayrılmak isteyen Afrikalıları trenden attılar
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