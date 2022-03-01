BİNLERCE İNSAN SAVAŞTAN KAÇMAYA ÇALIŞIYOR

Binlerce insan şimdiye kadar yüzlerce asker ve sivilin öldüğü savaştan kaçmak için Ukrayna'dan ayrılmanın yollarını arıyor. Savaşın her geçen gün daha da şiddetlenmesi bu durumu zorlaştırırken, fırsat bulan herkes bu fırsatı değerlendirmek için adeta mücadele veriyor.

İşte 'Medeni Batı'nın' vicdanı! Ukrayna'dan ayrılmak isteyen Afrikalıları trenden attılar

BATI'NIN İKİ YÜZLÜLÜĞÜ! AFRİKALILARI TRENDEN ATTILAR

İşte burada da Batı'nın iki yüzlülüğü bir kez daha gözler önüne serildi. Sosyal medyada hızla yayılan bir video tepkilerin odağı haline geldi. Videoda Ukrayna'daki savaştan kaçmak isteyen Afrikalıların trenden acımasızca atıldığı görüldü. Yapılan yorumlarda bu vicdansızlığa ise eleştiri yağdı.