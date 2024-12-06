İşte PKK/YPG’nin 40 km’lik tüneli! Teröristler Tel Rıfat’ı terör ağlarıyla sarmış

Suriye'de başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinde ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, kent merkezinin iç kesimlerine ulaştı. Suriye rejimi güçleriyle 27 Kasım'dan bu yana çatışan ve Hama kent merkezinin kontrolünü ele geçiren Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) başını çektiği rejim karşıtı gruplar, Humus ilinde ilerliyor.

Rasten ve Telbise ilçe merkezlerini ele geçiren gruplar, kent merkezinin batısındaki Vaer Mahallesi'ne girdikten sonra, merkezin iç kesimlerine kadar ilerlemiş oldu.

Taraflar arasında çatışmalar devam ederken, rejim karşıtı gruplar kentin iç kesimlerine farklı noktalardan da girmeye çalışıyor.

A HABER EKİBİ, TEL RIFAT'TAKİ TERÖR TÜNELLERİNİ GÖRÜNTÜLEDİ

Suriye Milli Ordusunun (SMO) başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında terör örgütü PKK/YPG'den temizlenen Tel Rıfat ilçesindeki Cerrahi Hastanesi'nin altında teröristlerce kazılan tünel ağı keşfedilmişti.

Terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında Tel Rıfat ilçe merkezini terörden kurtaran SMO güçleri, ilçe merkezinde arama faaliyetlerini sürdürüyor.

Kentte sivillerin güvenli şekilde evlerine dönmesi için seferber olan SMO, bir yandan da teröristlerin arkalarında bıraktığı mayın ve tuzakları temizlemeye devam ediyor.

A Haber ekibinden Ata Gündüz Kurşun ve kameraman Eren Karakaya, Tel Rıfat'ta terör örgütü PKK/YPG'nin yerleşim yerlerine kazılan terör tünellerini görüntüledi.

PKK/ YPG'li teröristler Tel Rıfat'ı terör ağlarıyla sarmış! İşte 40 km'lik terör tüneli... | Video

TEL RIFAT İLÇESİ KUŞATILDIKTAN SONRA İLÇE MERKEZİ TERÖRDEN KURTARILDI

Rejim karşıtı silahlı grupların 27 Kasım'da Halep'e yönelik operasyon başlatmasıyla Suriye rejimi güçleri, terör örgütü PKK/YPG'yle iş birliğine girerek bazı bölgeleri örgüte devretti.

Fırat Nehri'nin doğusundan Halep bölgesine takviye güçler getiren terör örgütü bu alanları tahkim etmeye başladı.

Tel Rıfat ile Münbiç arasında terör koridoru kurulması hazırlıkları karşısında SMO, terör örgütü PKK/YPG'ye karşı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nu başlattı.

Operasyonda, Tel Rıfat ilçesi kuşatıldıktan sonra ilçe merkezi terörden kurtarıldı.