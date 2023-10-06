İşte Putin’in yeni dünyasının 6 prensibi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Soçi'de bu yıl 20.'si düzenlenen Valday Uluslararası Tartışma Kulübü Toplantısı'nın ana oturumunda, yeni dünya düzeni için 6 temel prensibini açıkladı. Putin, bunları şu şekilde sıraladı: Birincisi, açık bir dünya. İkincisi, medeniyetlerin çeşitliliği. Herhangi bir ülke veya insana nasıl yaşaması, nasıl hissetmesi gerektiğini dayatmak yasaklanmalıdır. Üçüncüsü, ortak kararlar. Dördüncüsü, evrensel güvenlik ve kalıcı barış. Beşincisi, herkes için adalet. Altıncı ve son prensip ise eşitlik. Putin, "Olası nükleer saldırıya vereceğimiz yanıt, saldıran taraf için hoş olamayacak" ifadelerini kullandı. Son 20 yılda dünyada ciddi değişiklikler yaşandığını kaydeden Putin, "Önümüzde yeni dünyayı inşa etme görevi duruyor" dedi.