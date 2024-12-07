İşte rejimin terk ettiği tanklar! A Haber İdlib’de çatışmanın izlerini görüntüledi

Suriye'de 27 Kasım'da yoğunlaşan çatışmalarda Suriye rejimi güçlerinin alan kayıpları ve çekilmeleri devam ederken, ülkenin güneyinde Ürdün ve Irak sınırında konuşlu muhalif gruplar, hem kuzey hem de başkent Şam yönünde genişliyor.

Irak-Suriye-Ürdün üçgeninde yer alan Suriye toprakları içerisindeki Tenef bölgesinde varlık gösteren silahlı muhalif grup Suriye Özgür Ordusu (SÖO) güçleri, rejimin hakim olduğu saha üzerinde ilerlemeler kaydetti...

SÖO güçlerinin ilerleyişi, 27 Kasım'dan beri Beşşar Esed rejimi güçlerinin Halep, İdlib, Hama ve Humus'ta rejim karşıtı güçlere karşı hızla alan kaybetmesi ve ülkenin doğusunda hakim olduğu alanları terör örgütü PKK/YPG'ye devretmesinin ardından başladı.