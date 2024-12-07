İşte rejimin terk ettiği tanklar! A Haber İdlib’de çatışmanın izlerini görüntüledi

Suriye'de 27 Kasım'da yoğunlaşan çatışmalarda Suriye rejimi güçlerinin alan kayıpları ve çekilmeleri devam ederken, ülkenin güneyinde Ürdün ve Irak sınırında konuşlu muhalif gruplar, hem kuzey hem de başkent Şam yönünde genişliyor.
Irak-Suriye-Ürdün üçgeninde yer alan Suriye toprakları içerisindeki Tenef bölgesinde varlık gösteren silahlı muhalif grup Suriye Özgür Ordusu (SÖO) güçleri, rejimin hakim olduğu saha üzerinde ilerlemeler kaydetti...
SÖO güçlerinin ilerleyişi, 27 Kasım'dan beri Beşşar Esed rejimi güçlerinin Halep, İdlib, Hama ve Humus'ta rejim karşıtı güçlere karşı hızla alan kaybetmesi ve ülkenin doğusunda hakim olduğu alanları terör örgütü PKK/YPG'ye devretmesinin ardından başladı.
Irak-Ürdün sınırında konuşlu oldukları sahadan kuzeye doğru ilerleyen SÖO, Tedmur (Palmira) ilçesini ele geçirdikten sonra yönünü batıda başkent Şam yönüne de çevirdi. SÖO kuzey ve batı istikametinde Ammur Dağları ile Hamad Dağları, T2 petrol sahası ile Tibas, Rezuz ve Kasr Hir yerleşimlerini rejim güçlerinden ele geçirdi.
Tankları bırakıp kaçtılar... A Haber İdlib’de çatışmanın izlerini görüntüledi
İDLİB'DE ÇATIŞMANIN İZLERİ
Halep'in merkezinin büyük bölümünü 30 Kasım'da rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.
Rejim karşıtı silahlı gruplar İdlib ilinin en büyük kasabası olan Ma'aret el-Numan'ı da geri almıştı.
Esad rejim güçlerinin İdlib'i tamamen terk etmesinin ardından A Haber kameraları terk edilen rejim tanklarını görüntüledi.
Ma'aret el-Numan'daki terk edilmiş rejim karargahı, kameralara yansıdı.